Cizre'de ailelerle görüşen polis 5 ayda 11 teröristin teslim olmasını sağladı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisin ailelerle yüz yüze görüşmesiyle 5 ayda 11 terörist teslim oldu.
Şırnak
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında yıl içerisinde 15 okulda 8 bin 360 öğrenciye yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansları düzenlendi.
Polis, 5 ay içerisinde 340 aile ile yüz yüze görüşerek 11 terör örgütü mensubunun emniyet birimlerine teslim olmasını sağladı. 423 aileyle görüşmelerini sürdüren ekipler, terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.