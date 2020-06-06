Başkentliler piknik ve mesire alanlarında nefes aldı
Başkentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk hafta sonunda vatandaşlar, piknik ve mesire alanlarına giderek rahatlama imkanı buldu.
Ankara
Başkentliler, normalleşme sürecinde piknik ve mesire alanlarında rahat nefes aldı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk hafta sonunda, kentteki park ve mesire alanlarına gitme imkanı bulan vatandaşlar, ailece açık havanın tadını çıkardı.
Vatandaşlar, Mogan Park ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı başta olmak üzere birçok park ve mesire alanında piknik ve yürüyüş yaptı, çimlere uzandı.
Sosyal mesafe kurallarına uygun aralıklarla parklarda yer tutan vatandaşların genellikle maske taktığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.