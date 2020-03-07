Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BIO Türkiye Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Türkiye

Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Günay Nuh   | 07.03.2020
Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan ve çığ riski yüzünden bugüne kadar açılmayan yolda çalışma yapıyor.

Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 5 araç ile 8 kişilik ekip, söz konusu yolda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik bölümü karla kaplı yolun açılması için hem Ardahan hem de Artvin tarafında karla mücadele ediyor.

Metrelerce karda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Yolun 3 günde ulaşıma açılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

Devletin şefkatli elini en ücra köylere ulaştırıyorlar

41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı

41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu
Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı