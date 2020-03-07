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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) yolcu sayısı yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 5,5 milyon oldu.

Tansel Parlak   | 07.03.2020
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor

İstanbul

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) yapılan açıklamaya göre, havalimanının ocak-şubat ayı yolcu rakamları belli oldu. Yılın ilk 2 ayında toplam yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 6 artarak 5,5 milyona ulaştı. Öte yandan yılın ilk 2 ayındaki dış hat yolcu sayısı yüzde 21 artışla 2,2 milyon olarak gerçekleşti.

Şubat ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2,6 milyon oldu. Şubat ayında dış hat yolcu sayısı yüzde 17 artarak 1 milyon 64 bin olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında ilk 2 ayda uçak trafiği yüzde 3 artarken, dış hat uçak trafiğinde bu artış oranı yüzde 12 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından dün açıklanan verilere göre, Türkiye'deki tüm havalimanlarında yolcu sayısı geçen yılın ilk 2 ayına oranla yüzde 2,2 oranında düşüş göstermişti.

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