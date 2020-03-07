Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
Adana'da iş yerinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Adana
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda iş yerinde plastik tanklar içinde 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi.
İş yeri sahibi A.A. gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.