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Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Adana'da iş yerinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Eren Bozkurt   | 07.03.2020
Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Adana

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda iş yerinde plastik tanklar içinde 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi.

İş yeri sahibi A.A. gözaltına alındı.

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