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Ülkelerine gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 280 oldu

İçişleri Bakanlığınca 11 Kasım 2019'dan itibaren 280 yabancı terörist savaşçı ülkelerine iade edildi.

Orhan Onur Gemici   | 07.03.2020
Ülkelerine gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 280 oldu

Ankara

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda 11 Kasım 2019-6 Mart 2020 tarihlerinde 30'u Almanya, 19'u Fransa, 6'sı Hollanda, 6'sı Birleşik Krallık, 3'ü İsviçre, 2'si ABD, 2'si Belçika, 2'si İrlanda, 2'si Danimarka, 2'si Bulgaristan, 2'si Belarus, 2'si İsveç, 2'si Avustralya, biri Yunanistan, biri Hırvatistan ve diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere 280 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Ülkelerine 2011'den bu yana gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 7 bin 950'ye ulaştı.

Geri gönderme merkezlerinde bekletilen yabancı terörist savaşçıların planlamalar doğrultusunda ülkelerine gönderilecekleri öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne olursa olsun DEAŞ'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz." açıklamasında bulunmuş, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadesi konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulamıştı.

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