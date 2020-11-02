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Doğanlar Apartmanı Yılmaz Erbek Apartmanında yıkım gerçekleştiriliyor Rıza Bey Apartmanı
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Türkiye

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif'in ailesiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem felaketinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aylin Dal   | 02.11.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif'in ailesiyle görüştü

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem felaketinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesini telefonla aradı.

Elif'in sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini sundu.

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