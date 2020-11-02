CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif'in ailesiyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem felaketinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem felaketinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesini telefonla aradı.
Elif'in sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.