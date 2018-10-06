'Ceride-i Resmiye'den Resmi Gazete'ye 98 yıl

İlk sayısı "Ceride-i Resmiye" adıyla yayımlanan Resmi Gazete, kurulduğu günden bu yana tam 98 yıldır devletin yasal düzenleme ve kararlarını kamuya duyuruyor.

ANKARA - Burcu Çalık

Türkiye'de devletin yayın organı olan ve birçok resmi işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazete'nin kökeni, Sultan 2. Mahmud döneminde tarihçi Esat Efendi'nin yönetiminde 11 Kasım 1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan "Takvim-i Veka-i" gazetesine kadar uzanıyor.

Cumhuriyet döneminin resmi gazetesi ise İstiklal Savaşı'nı yürütmek üzere Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Ekim 1920'de kuruldu.

Gazetenin ilk sayısı kuruluşundan dört ay sonra 7 Şubat 1921 tarihinde "Ceride-i Resmiye" adıyla yayımlanırken, bugün hala kullanılan "Resmi Gazete" ismini 17 Aralık 1927'de aldı.

Önceleri haftada bir, sonrasında iki haftada bir yayınlanan Resmi Gazete'nin 21'inci sayısından sonra yine haftada bir pazartesi günleri yayımlanması kararlaştırıldı. Fakat o dönem yaşanan savaş nedeniyle gazetenin 21'inci sayısı ile 22'nci sayısının arasına iki yılı aşkın bir süre girdi.

Bu süreçte kabul edilen 134 ve 338 numaralı kanunlar gazetede yayımlanmadan yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete'nin "Gayr-ı Resmi Kısım"ı

Resmi Gazete'nin 1923 yılının eylül ayında yayımlanan 6 sayısında halkın dış gelişmelerden haberdar olması amacıyla "Gayr-ı Resmi Kısım"a da yer verildi.

Bu bölümde Gazi Mustafa Kemal Paşa ve diğer bazı devlet adamlarının dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının makaleleri yayımlandı.

Çeşitli dönemlerde haftada üç gün, haftada bir veya ayda bir olarak yayımlanan Resmi Gazete, 7 Haziran 1925 tarihli 110'uncu sayısından itibaren ayda ortalama yirmi sayı yayımlanır hale geldi.

1928'de Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle 1054'üncü sayısından itibaren Türk alfabesiyle basılmaya başlanan gazetenin 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri haricinde her gün düzenli yayımına başlandı.

Ardından 1970'te yapılan düzenlemeyle pazar günleri de çıkarılan ve en son 2009'daki yasal değişiklikle hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yayımlanması mümkün hale gelen Resmi Gazete, zorunlu ve acil durumlarda da "Mükerrer" şerhiyle aynı gün içinde birden fazla yayımlanabiliyor.

Devletin yasal yayın organı

Resmi Gazete'nin yıllar içinde yapılan düzenlemelerle içeriğine ilişkin detaylar da netleştirildi.

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, uluslararası anlaşmalar gibi yasal olarak yürürlüğe giren tüm düzenlemelerin yer aldığı Resmi Gazete; Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar bölümlerinden oluşuyor.

Dijital ortama geçti

Abonelere posta ile gönderilen gazetenin dijital dünyaya adım atışı 2000 yılında gerçekleşti. Bu yılın 27 Haziran'ından itibaren çıkan Resmi Gazeteler, internet ortamından da günlük olarak yayımlanmaya başladı.

Ayrıca 2011 yılında, ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm Resmi Gazete sayılarına internetten erişim mümkün hale getirildi.

Uzun yıllar Başbakanlık tarafından çıkarılan Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından temmuz ayında yayımlanan "Resmi Gazete Hakkında 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanmaya başladı.

Bu kararnamede, gazetenin gerek görüldüğü takdirde ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabileceği düzenlendi.