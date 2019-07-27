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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tuğçenur Yılmaz   | 27.07.2019
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince, Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçisi Fevzi Süphan Erkula ve Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altundaş merkeze alındı.

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