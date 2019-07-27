Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince, Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçisi Fevzi Süphan Erkula ve Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altundaş merkeze alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.