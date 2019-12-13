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Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında iki ayrı iddianame

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

Eyüp Elevli   | 13.12.2019
Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında iki ayrı iddianame

Ordu

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta saat 19.35 sıralarında, Altınordu ilçesindeki evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada 2 polis memurunu da bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında Başsavcılıkça yürütülen soruşturmanın bugün itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ve polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-g ve 35/2 maddeleri uyarınca iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmıştır."

Aktaş, ​Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde bulunulduğunu da vurguladı.



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