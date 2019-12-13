Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları, çeşitli illerde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca protesto edildi.
Ankara
Çankırı'da Kardeş Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.
Mesut Özil'den Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına sessiz kalan Müslümanlara tepki
Büyük Cami'de sabah namazını kılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, namazın ardından cami önünde bir araya geldi.
Grup adına açıklamayı okuyan Hasan Kale, Doğu Türkistanlı kardeşlerinin yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.
Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altındaki bir İslam yurdu olduğunu belirten Kale, "İşgalle başlayan zulüm ve işkenceler sürekli yeni bir boyut kazanarak devam etmektedir. Doğu Türkistan tıpkı Filistin, Arakan, Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığı bir İslam coğrafyasıdır." dedi.
Doğu Türkistanlı Müslümanların İslami kimliklerinin yok edilmek istendiğini anlatan Kale, "Bugün Doğu Türkistan'da Müslümanlar zaten işgal altındaki yurtlarında tam bir esarete mahkum edilmek istenmektedir. En ufak bir direnişin, Müslümanca yaşama çabasının karşılığı şiddet, işkence ve ölümdür." değerlendirmesinde bulundu.
Kale, Çin'in uyguladığı yasaklar ve ağır cezalar sonucu Doğu Türkistan'ın dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüştüğünü söyleyerek, "Çin zindanlarında 350 bin Müslümanın bulunduğu tahmin ediliyor. Yalnızca Müslüman oldukları için hapse atılan Uygurlu kardeşlerimiz kötü şartlar ve çeşitli işkenceler altındadır. Hapse atılan Uygurlulardan sağlıklı bir haber dahi alabilmek imkansız hale gelmiştir." diye konuştu.
Açıklamanın ardından dua edildi, katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.
Erzurum'da protesto
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erzurum Şubesi öncülüğünde, kentte faaliyet gösteren çok sayıdaki STK üyesi, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara tepki göstermek amacıyla Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya geldi.
Türk bayrakları taşıyan ve tekbir getiren grup adına basın açıklamasını okuyan AGD Erzurum Şube Başkanı Yusuf Kolukısa, hiçbir insanın saçının teline bile zarar gelmemesini istediklerini söyledi.
Kolukısa, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki göstererek, "İnsanların hak ve hukuklarının gözetilmesini ve kimseye ikinci sınıf muamele yapılmamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Kütahya
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyesi gençler, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile Mısır ve dünyanın çeşitli bölgelerinde mazlumlara yapılan zulümleri protesto etti.
Genç İHH Birim Başkanı Hüseyin Aksu, Ulu Cami önünde yaptığı açıklamada, 1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi. Bölgede yaşam koşullarının her yıl daha da kötüleştiğini dile getiren Aksu, şöyle konuştu:
"Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören batı, bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal ‘güvenlik’ perdesi altında meşrulaştırılmaktadır. Bu ülkelerin başını yine Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin çekmiştir. 1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürülmektedir. 5 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleşen Urumçi katliamından bu yana her yıl daha da kötüleşen yaşam koşulları, etnik ve dini bir soykırıma dönüşmüştür."
Aksu, bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolunun, adil bir küresel düzen kurmaktan geçtiğini, bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanının geldiğini sözlerine ekledi.
Etkinliğe, AK Parti İl Gençlik Kolları ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Samsun
Samsun Büyük Cami'de cuma namazını kılan Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, namazın ardından cami önünde bir araya geldi. Grup adına açıklamayı okuyan Hasan Duran, Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarının ve baskı politikalarının son bulmasına insanlık adına katkı sunabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Doğu Türkistan'ın dili, kültürü ve dinine yönelik saldırıların soykırıma dönüştüğünü belirten Duran, "Çin'in asimilasyon ve yok etme politikalarını reddettiğimiz gibi sömürgeci zihniyetin ürettiği çıkar odaklı söylem ve eylemleri de reddediyoruz. Bütün kalbimizle ve bütün imkanlarımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz. Çin'i yaptığı zulüm, baskı ve katliamlar nedeniyle kınıyoruz." dedi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile muhtarlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı protestoda açıklamanın ardından dua edildi.
Tokat
Tokat'ta, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Ali Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası, Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Derneğin Tokat Şube Başkanı Bekir Durupınar, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'daki kardeşleri için bilinç oluşturulması gerektiğini dile getirdi. En büyük dersin Çin'e ambargo uygulamak olduğunu dile getiren Durupınar, bu yönde toplumun bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.
Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, MHP Tokat İl Başkanı Ömer Çetin, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Şaban Ceylan ile vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.