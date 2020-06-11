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Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında arama yapılan bir mimarlık ofisinde iki terapistin, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren örgüt üyelerine psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı iddia edildi.

Eren Bozkurt   | 11.06.2020
Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

Adana

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında arama yapılan bir mimarlık ofisinde iki terapistin, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren örgüt üyelerine psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana, Mersin ve İstanbul'da gözaltına aldığı 54 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir mimarlık ofisinin örgütün üst düzey yöneticilerince kullanıldığını, burada toplantılar düzenlendiğini ve para yardımları toplandığını belirledi.

Ekipler, yurt dışından kuryeler ve hediye kutuları içinde yollanan paraların bu ofiste toplandığını, daha sonra ihtiyaç sahibi örgüt üyelerine nakit ya da markette kullanılması için hediye kartı şeklinde dağıtıldığını tespit etti.

Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırmak için toplantıların da yapıldığı ofiste, FETÖ'den kopmaların önlenmesi için de çalışmalar yürütüldüğü, eleman kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.

Terapist H.İ. ve M.K'nin, ofiste "Yaşam koçu" ve "Eğitim koçu" olarak çalıştığı, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren terör örgütü mensuplarına psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı öne sürüldü.


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