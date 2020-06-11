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Emine Erdoğan Türk Kızılayın 152. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Berk Özkan   | 11.06.2020
Emine Erdoğan Türk Kızılayın 152. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılayın 152. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

"Kızılay iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. #Kızılay152Yaşında." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayatın dar boğazlarını genişleten, yaraları şefkatle saran Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile herkesi Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyorum. #SensizOlmaz."

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