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Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

İlhami Erkılıç   | 11.06.2020
Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum

Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde sabah az bulutlu, zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzeydoğusu ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 8, Ardahan ve Ağrı'da 9, Erzurum'da 11, Erzincan'da 14, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 32, Erzincan'da 30, Ağrı ve Ardahan'da 28, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 derece olması bekleniyor.


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