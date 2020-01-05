BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 Ocak Pazartesi günü tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 Ocak Pazartesi günü 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.