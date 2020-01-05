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BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Sinan Balcıkoca   | 05.01.2020
BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 Ocak Pazartesi günü tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 Ocak Pazartesi günü 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

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