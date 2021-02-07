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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Burak Akay   | 07.02.2021
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin, bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.

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