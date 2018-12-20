'Bu heyet devleti rencide edici sözlerinize izin vermeyecek'

FETÖ'nün yargıdaki kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri ve eski Yargıtay Üyesi Mehmet Kaya, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada Mahkeme Başkanı tarafından uyarıldı.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, FETÖ'nün yargıdaki kritik isimlerinden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve eski Yargıtay Üyesi Mehmet Kaya, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ'ın başkanlık ettiği duruşmaya, tutuklu sanık Kaya, avukatı ve yakınları katıldı.

Bir önceki celsede, usul itirazlarını dile getirirken kullandığı cümleler nedeniyle Mahkeme Başkanı Dağ tarafından uyarılan sanık Mehmet Kaya, bu duruşmada da suçlamalar dışında savunma yapması nedeniyle ikaz edildi.

Firariyken, Çanakkale'de örgütün "gaybubet" evlerine yapılan operasyonla 8 Şubat 2018'de yakalanan Kaya, bir önceki duruşmada usule ilişkin itirazlarını dile getirerek, esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre istemişti.

Kaya'nın, buna rağmen bu duruşmada usul itirazlarına devam ederek, darbe davalarında usulsüz yargılama yapıldığı, haksız uygulamalarla mağduriyet yaratıldığı, hak ihlallerine neden olunduğu şeklinde savunma yapması üzerine tekrar uyarıldı.

Sanık dışarı çıkarıldı ve duruşmaya ara verildi

Mahkeme Başkanı Orkun Dağ, Kaya'nın bu yöndeki savunmasına devam etmesi üzerine, "tüm yargı camiasını ve devletin kurumlarını aşağılayan cümleler kurduğu ve savunma dışına çıktığı" gerekçesiyle sanığı dışarı çıkardı ve duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından suç isnatlarıyla ilgili savunmasına devam etmesi şartıyla Kaya'ya tekrar söz verildi.

Birleşmiş Milletler yargı etiği kurallarını okuyan ve iktidarın etkisine maruz kalan bir yargıyla karşı karşıya olduğunu ileri süren Kaya, Türk yargısına müdahale edildiğini iddia etti.

İsnat edilen suçlamalara cevap verecek şekilde savunma yapması konusunda tekrar uyarılan Kaya, HSYK'nin 2014'ten itibaren iktidarın eline geçtiğini, 2011'de kendileri görev yaparken yargıya güvenin çok yükseldiğini, iktidarın eline geçmesinin ardından yargıya güven sıralamasının da hızla düştüğünü savundu.

Yargıya güven sıralamasını düşürenler tarafından şu anda yargılandığını, süreçte Yargıda Birlik Derneğinin kurulduğunu, yargıya yasal ve fiili müdahalelerde bulunulduğunu iddia eden Kaya'nın bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Dağ, sanığın mikrofonunu kapattırdı.

Başkan Dağ, "Bu savunmalarınız size isnat edilen suçlamalarla illiyet oluşturan bir savunma değil. Türk yargısı yönünden tanık olarak dinlenmiyorsunuz. Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden suçlanıyorsunuz. Savunmanızda, Türk yargısını, devleti rencide edici sözler mevcuttur. Bu heyet buna izin vermeyecektir. Savunmanız için size 1,5 gün süre verdik. Bunu nasıl kullanacağınız sizin takdirinizdedir. Taşkınlık yaparsanız dışarı çıkaracağım." dedi.

Mahkeme Başkanı Dağ, daha sonra dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Mehmet Kaya'nın, FETÖ'nün Yargıtaydan sorumlu sivil imamlarından Mehmet Baysal'ın Yargıtay'daki faaliyetleri yürütmek üzere kurduğu 5 kişilik "Danışma Heyeti"nde yer aldığı belirtildi. Kaya'nın ByLock'a girişlerine ilişkin tespitler de okundu.

Gelen bilgi ve belgelerle tutukluk durumuna ilişkin söz verilen sanık Mehmet Kaya, savunmasının kesildiğini, bunun kendisi için bir tehdit olduğunu ileri sürdü.

Kaya, usule ilişkin savunmasını tamamlamadığını, bu nedenle esasa ilişkin savunmasını yapamayacağını söyleyerek, "Bu mahkemenin yasal bir mahkeme olmadığını nerede söyleyeceğim? AİHM'e gidersem bu savunmalarımı yapamadım, beni susturdular demek zorunda kalacağım." dedi.

Mahkeme Başkanı Dağ ise "Demek ki siz AİHM'e gitmek için bu yönde savunma yapıyorsunuz. İstediğiniz yere götürün ama bu heyet Türkiye Cumhuriyetini aşağılayıcı sözlerinize izin vermeyecektir." şeklinde konuştu.

Tahliye talepleriyle ilgili söz verilen Mehmet Kaya, savunmasını tamamlayamadığını, tarafsız ve bağımsız olmayan bir mahkeme tarafından yetkisiz şekilde yargılandığını, bu mahkemenin kendisini tutuklamaya yetkisinin bulunmadığını iddia etti.

Aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın suçlamalar dışına çıkan açıklamaları yerine illiyet içeren savunma yapmak istemesi halinde tekrar savunma hakkı verileceği belirtildi. Duruşma, 4 Mart 2019'a bırakıldı.

8 Şubat 2018'de "gaybubet evinde" yakalanmıştı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Kaya, Çanakkale'de örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları "hücre evleri"ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018'de yakalanarak Ankara'ya getirilmişti.

Kaya'nın üç hat üzerinden beş ayrı cihazla, "fahri 11" kullanıcı ismiyle ByLock kullandığı, örgüt toplantılarını organize ettiği, himmet topladığı, Yargıtaya seçilecek üyelerin belirlenmesinde örgüt adına önemli rol oynadığı ve örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu belirtiliyor.

Duruşmalarda tanıklar, "2010 Anayasa değişikliği sonrasında oluşan HSYK tarafından Yargıtay ile Danıştaya seçilecek yeni üyelerin belirlenmesi için Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıda, evde kurulan projeksiyona yansıtılan fotoğraflardan cemaat mensubu yüksek yargı üyelerinin seçiminin yapıldığını" anlatmıştı.

Sanık Kaya'nın, FETÖ'nün Yargıtaydaki seçimleri kilitleme, bazı davalarda örgütün lehinde kararlar çıkmasını sağlama, örgüt mensubu üyelerin önemli dairelerde görevlendirilmesi gibi konularda karar verici bir üst yapı niteliğinde "yüksek yargı danışma heyeti"nde de görev aldığı belirlenmişti.

Muhabir: Aylin Sırıklı