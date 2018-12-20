ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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"Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adım var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır."

"Kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz"

İran'a yönelik yaptırımlara karşı İran'ın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum." diye konuştu.