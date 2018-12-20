Şiddete uğrayan papağan öldü

İSTANBUL

Katıldığı TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamele yaptığı papağan öldü.

Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi, kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler olan papağan uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Muhabir: Mücahit Türetken