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Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 06.01.2020
Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bolu

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinçe kent merkezinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyonda Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen Irak uyruklu S.S.Y.A, M.M.L.A. ve S.H.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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