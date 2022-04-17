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Dünya

TİKA'dan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Bekir Aydoğan   | 17.04.2022
TİKA'dan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Erbil


TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak bu sene Irak'ın genelinde 6 bin aileye ramazan yardımı ulaştıracaklarını söyledi.

Ramazan programına başkent Bağdat'ta başladıklarını, dün de Kerkük'te dağıtım gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, bugün ise Erbil'deki Bahırka Mülteci Kampı'nda 300 aileye gıda kolisi dağıttıklarını aktardı.

Yazıcı, "Erbil çevresindeki kamplarda bu sene 2 bin adet gıda kolisi dağıtacağız." dedi.

TİKA Koordinatörü Yazıcı, Kerbela ve Nasiriye'deki yoksul ve muhtaç ailelere de gıda yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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