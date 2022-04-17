Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,063.80
BTC/USDT
40,400.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 988 bin 609'a yükseldi.

Betül Yürük   | 17.04.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı

New York


Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 625 bin 133 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı.

California, 9 milyon 157 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 785 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 670 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 809, Florida'da ise 73 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,2'sine en az bir doz, yüzde 70,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,2'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı
Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı

Eski Pakistan Başbakanı görevden düşürülmesiyle ilgili ABD'ye yönelik suçlamalarını sürdürdü

Güney Carolina'da alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı
ABD'nin California eyaletinde kaybolan otizmli genç yaklaşık 3 yıl sonra bulundu

ABD'nin California eyaletinde kaybolan otizmli genç yaklaşık 3 yıl sonra bulundu