Euro
6.69
Dolar
5.97
BIST 100
111,366.10
Altın
1,574.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 06.01.2020
Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

3 il için kuvvetli yağış uyarısı

3 il için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da yağış etkili oluyor

Meteorolojiden Mersin için kırmızı kodlu uyarı

Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

2019'un en soğuk ili Ardahan, en sıcak ili Mardin oldu

2019'un en soğuk ili Ardahan, en sıcak ili Mardin oldu
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak