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Bölücü örgütün sözde istihbarat ve özel gücüne darbe

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli gerçekleştirdiği hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi.

Mehmet Tosun   | 01.09.2019
Bölücü örgütün sözde istihbarat ve özel gücüne darbe

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu tespit edildi.

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