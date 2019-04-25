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Bitlis'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 34 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 34 kişi yaralandı.

Şener Toktaş,Servet Taşdemir   | 25.04.2019
Bitlis'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 34 yaralı

Bitlis

İlçe girişindeki kavşakta, Mehmet Zeki Çınar yönetimindeki 65 EA 361 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Cevat Akdağ'ın kullandığı 22 BE 825 plakalı tır çarpıştı. 

Kazada sürücüler ile devrilen otobüsteki 32 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.


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