Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.