Euro
7.61
Dolar
6.84
BIST 100
104,986.40
Altın
1,733.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor
logo
Türkiye

Bitlis'te devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Piran Kardaş, Bitlis'te 10 bin mandanın yetiştirildiğini belirterek, "Devlet desteğiyle bu bölgede hayvancılık yüzde yüz arttı" dedi.

Ahmet Okur   | 29.05.2020
Bitlis'te devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Bitlis

Bitlis'te devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Bitlis'in Güroymak ilçesinde yetiştirilen mandalar kentin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarına sahip ilçede mandalar, İron Sazlığı ile yaklaşık 40 derece sıcaklığındaki suya sahip Budaklı Kaplıcası'nın bulunduğu alanda besleniyor. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Bitlis'in Güroymak ilçesinde yetiştirilen mandalar kentin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarına sahip ilçede mandalar, İron Sazlığı ile yaklaşık 40 derece sıcaklığındaki suya sahip Budaklı Kaplıcası'nın bulunduğu alanda besleniyor.

Hem sütünden hem de etinden faydalanılan mandalar, bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Piran Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki 6 yerleşim yerinde manda yetiştirildiğini söyledi.

Bölgede 10 bin mandanın bulunduğunu belirten Kardaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 16 bin metrekare sulak alanımız mevcut. 6 köyün mera alanı besicilik için kullanılıyor. Mandacılığın burada yaygın olmasının sebebi sulak alanlarının bol olması. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenmekte olan 3 bin mandamız var. Devlet desteğiyle bu bölgede hayvancılık yüzde yüz arttı. Vatandaşlarımız sütlerini kendi imkanlarıyla satıyor. Amacımız mandıra açarak toplu süt üretimi gerçekleştirmek. Yetiştiriciler için elimizden gelen imkanları seferber ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı
Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Benzer haberler

Bitlis'te devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

Bitlis'te devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

Kirazı serada yetiştirerek hem ağacı hem meyvesini koruyor

Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor

Tersine göçün başladığı dağ köyünde şimdi de ihracat sevinci

Tersine göçün başladığı dağ köyünde şimdi de ihracat sevinci
Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadı başladı

Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadı başladı
Türk Kızılay gönüllüleri bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Türk Kızılay gönüllüleri bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı