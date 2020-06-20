Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince Tatvan kırsalında hava destekli faaliyet yürütüldü.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.