İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğini paylaşarak, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğini paylaşarak, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret." değerlendirmesinde bulundu.
Uyuşturucunun belini kırdık!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020
Biraz daha gayret...
Uyuşturucuya bağlı ölümler;
2017 yılında 9️⃣4️⃣1️⃣ den
2019 yılında 3️⃣4️⃣2️⃣’ye, hızla düşmüştür ⬇️
Mücadele ile düşüşe devam! pic.twitter.com/gWd1ZfTFLJ
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret. 2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye hızla düşmüştür. Mücadele ile düşüşe devam." ifadelerini kullandı.
Soylu paylaşımında, Adli Tıptan alınan verilere göre doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.