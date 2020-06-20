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Emine Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde tüm insanlığı, başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlara hoşgörülü olmaya davet ederek, sevgi ve barışın tüm dünyada hakim olmasını diledi.

Berk Özkan   | 20.06.2020
Emine Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye kapılarını açan ve ayrım yapmadan herkese yuva olan bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Yersiz yurtsuz kalmanın ağır yüküne, özlemlerine yakından şahitlik ediyoruz. Oysa her çiçek, kendi vatan toprağına kök salmaya hasrettir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde tüm insanlığı, başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlara hoşgörülü olmaya davet ediyor, sevgi ve barışın tüm dünyada hakim olmasını diliyorum."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın çocuklarla fotoğrafı da yer aldı.


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