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Bitlis şehitlerine veda

Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

05.03.2021
Bitlis şehitlerine veda Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Helikopter kazasında şehit olan 11 asker son yolculuklarına uğurlanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Şehit Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül için memleketlerinde toprağa verilmeden önce Ankara'da devlet töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.


  • Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti
  • TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun
  • Bakan Akar: İlk bilgilere göre kazanın ani değişim gösteren hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmekte
  • Görgü tanığı helikopter kazası anında yaşadıklarını anlattı
  • Şehit askerler için başsağlığı mesajları paylaşıldı
  • Dünya Türkiye'ye şehitleri için başsağlığı diledi
  • Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ ile mücadeleye ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek verdi
  • Tatvan'da düşen askeri helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor
  • Şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni düzenlendi
  • Milli Savunma Bakanı Akar, helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi 

    • Şehit askerlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

    Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

    Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

    Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

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