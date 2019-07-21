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Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.07.2019
Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Yedisu ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.

Bu arada son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

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