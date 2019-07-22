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Türkiye

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhuva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.07.2019
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Ankara

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhuva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Taliban üstlendi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi.

Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alan Dera İsmail Han, 2004'ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor.

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