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Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Adana ve İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ömer Yıldız   | 23.09.2021
Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın operasyonlarla dağılan “Yamaçlı grubu”nun yeninden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığını tespit etti.

Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Adana’da 12, İstanbul’da ise 2 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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