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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'tan "TC-TRK" uçağı ile İstanbul'a gitti.

Mehmet Tosun   | 23.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a gitti.

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