İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki faaliyetlerine ilişkin İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Örgütünün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 subay ve 1 astsubay ile 29 ihraç askeri personel ve haklarında örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan biri meslekten ihraç edilmiş öğretmen ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere 33 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.
İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.