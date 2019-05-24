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Bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen, deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 36 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Hasan Namlı   | 24.05.2019
Bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kent merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları, bin 400 yıllık papirüs kağıdı üzerine yazılı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Bu bilgi doğrultusunda dün merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu şüpheliler dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 36 sayfadan oluşan dini motifli kitap ele geçirildi.

Ele geçirilen kitap muhafaza altına alındı, 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.


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