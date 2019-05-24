Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.84
Dolar
6.10
BIST 100
84,596.16
Altın
1,284.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ege Denizi'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giden lastik bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Hanife Erdinç   | 24.05.2019
Ege Denizi'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale

Müsellim Boğazı'nda devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine ilerlediğini tespit etti.

Sahil Güvenlik "TCSG 61" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

'Simgelerin köprüsü'nün Asya ayağı batırılmaya hazırlanıyor

Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak
Sahil güvenlikten Mersin açıklarında tatbikat

Sahil güvenlikten Mersin açıklarında tatbikat
Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı