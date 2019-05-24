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Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da tTorunu ve kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Mutlu Güney,Ömer Yıldız   | 24.05.2019
Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde torunu ve kızının yanında silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Denizli yaralandı.

Kentte yayın yapan Egemen Gazetesi kurucusu Hakan Denizli'ye (49), Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kızı ve torunuyla bindiği otomobilde silahlı saldırı yapıldı.

Aracın açık camından henüz kimliği belirlenemeyen kişinin ateş ettiği Denizli, bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakan Denizli yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilde bir adet boş kovan buldu.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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