Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.09
BIST 100
85,365.78
Altın
1,283.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mavi kategorideki terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 24.05.2019
Mavi kategorideki terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin'de polislerce yakalandı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Bölücü terör örgütü uyuşturucu bağımlısı yapıyor

Bölücü terör örgütü uyuşturucu bağımlısı yapıyor

FETÖ soruşturmalarını örgüte raporlayan avukat yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı

Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı
Trabzon'da terör örgütüne ait sığınak ve depolar ortaya çıkarıldı

Trabzon'da terör örgütüne ait sığınak ve depolar ortaya çıkarıldı
Meclisteki terör eylemi girişiminin zanlıları tutuklandı

Meclisteki terör eylemi girişiminin zanlıları tutuklandı