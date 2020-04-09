Batman'da 2 bina karantinaya alındı
Batman'nın Kozluk ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.
Batman
Batman'nın Kozluk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Tepecik Mahallesi 1011'inci Sokak'ta bulunan 20 ve 30 numaralı 2 binanın karantinaya alındığı belirtildi.
Bu binalara tüm giriş çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, karara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.