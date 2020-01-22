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Türkiye

Başkentte su kesintisi

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.

Ömer Olcay   | 22.01.2020
Başkentte su kesintisi

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çankaya, Mamak ve Elmadağ ilçe merkezleri ile mahalleleri içme suyu şebeke hatları yapım işi" kapsamında, Beytepe Mahallesi içme suyu ana iletim hattı çalışması dolayısıyla duktil boru hattının bağlantısının yapılacağı belirtildi. 

Açıklamada, yarın saat 08.00 ile cuma günü saat 08.00 arasında Çankaya ilçesine bağlı Beytepe ve Ahlatlıbel ile Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Tulumtaş, Koparan, İncek ve Kızılcaşar mahallelerine su verilmeyeceği kaydedildi.

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