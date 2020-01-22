Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.
Antalya
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Antmarin İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.
İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.