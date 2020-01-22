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Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.

Levent Kişi,Tahsin Küçükkaraca   | 22.01.2020
Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı Fotoğraf: Levent Kişi/AA

Antalya

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Antmarin İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.

İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

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