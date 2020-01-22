Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı az bulutlu hava bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayları ile sis ve pusun etkili olacağı tahmin edilen bölgede, sıcaklığın 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.
Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.