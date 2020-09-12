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Başkentte kum fırtınası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Şahin, şiddetli rüzgar ve kum fırtınasında 6 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Enes Kaplan,Sertaç Bulur   | 12.09.2020
Başkentte kum fırtınası

Ankara

Fırtınanın etkisiyle Polatlı ilçesinde dev toz bulutları oluştu. Tarım işçilerinin kaldığı kırsal bölgedeki alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. 

AFAD ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. 

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

Sağanak öncesi kuvvetli rüzgar Ankara'da toz fırtınasına neden oldu

Ankara'da meydana gelen toz fırtınasının, sağanak yağış öncesi gelişen kuvvetli rüzgarın tozları kaldırması nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

Başkent Ankara'da gökyüzünü kaplayan toz günlük hayatı olumsuz etkiledi. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gün içinde Ankara için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Söz konusu yağışlar beklenirken, kentte toz fırtınası etkili oldu.

AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, kentte beklenen sağanak yağış öncesinde meydana gelen kuvvetli rüzgar, yerel olarak toz fırtınasına (kalkması) neden oldu. Polatlı'da yoğun görülen hadise, küçük ölçekli bir "toz duvarı" olarak nitelendiriliyor.

Kentteki kuvvetli rüzgarın etkisinin bir iki saat içinde azalıp yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

Toz fırtınasında güneyden gelen rüzgarlar etkili oldu

Ankara'da böyle toz fırtınaları görülmezken, kentin güneyindeki Konya-Karapınar civarında ise sıklıkla yaşanıyor. Toz fırtınasına neden olan rüzgar da Polatlı ve Ankara'nın güneyinde etkili oldu. Ankara'yı güneyinden gelen kuvvetli hava hadiseleri daha önce bu kadar etkilemediği için toz fırtınaları yaşanmıyordu. 

Kentin güneyinden itibaren etkili olan ve saatte 80-90 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, bu fırtınayı yarattı. 

Genel Müdürlük, yarın da Ankara için yağış uyarısında bulundu. Buna göre, yarın kentin kuzeyinde ve batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ancak benzer bir toz fırtınası beklenmiyor. 

6 kişi yaralandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır." bilgisini paylaştı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise yaptığı açıklamada, ilçenin tamamını toz bulutu ve fırtınanın kapladığını, yer yer yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan küçük çaplı yangınların söndürüldüğünü ifade etti. 

"Şu ana kadar bize intikal eden acı bir haber yok." ifadesini kullanan Yıldızkaya, yaralıların da ayakta tedavi edildiklerini bildirdi. 

Yıldızkaya, "Daha çok kırsal mahallelerdeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların uçtuğuyla ilgili çok ciddi haber geliyor. Ekiplerimiz alandalar. Birkaç ağaç düşmesiyle ilgili sıkıntımız var, bunları çözdük ama şu anda sakinledi, yağmur yağıyor. Şu an sakin her şey kontrol altında. Kriz masası işin başında." ifadesini kullandı.

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