Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel hakkında, "Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık." dedi.
Giresun
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel hakkında, "Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık. Dün, Dereli'deki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik, yer teslimini yapıp hızlı şekilde yapım sürecine başlayacağız. Dereli ve Doğankent'teki konutlarımızı hazırladık, yöresel mimariye uygun, yatay mimari esaslı projemizi hızlı şekilde inşa edip, vatandaşlarımızı daha güvenli, daha sağlam konutlara geçiriyor olacağız." dedi.
Bakan Kurum şunları söyledi:
"Sel sebebiyle devam eden tüm projelerimizin yaklaşık tutarı 436 milyon lira ve biz nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Van'da vatandaşlarımızın yarasını hızlı şekilde sardıysak, Dereli'de de Doğankent'te de aynı şekilde inşa sürecini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yılın altıncı ayına kadar yeni Dereli'yi, yeni Doğankent'i, yine köylerimizde ihtiyacı olan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak projeleri etaplar halinde bitirmeyi hedefliyoruz."
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