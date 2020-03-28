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Ankara'da İl İdare ve İl Pandemi kurulları toplandı

Ankara Valiliği, İl İdare ile İl Pandemi kurullarının toplandığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 28.03.2020
Ankara'da İl İdare ve İl Pandemi kurulları toplandı

Ankara

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara İl İdare Kurulu ve akabinde İl Pandemi Kurulu koordinasyon toplantılarının, Vali Vasip Şahin başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantılarda, il genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü vurgulandı.

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