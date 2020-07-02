Bakan Soylu: Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu
İçişleri Bakanı Soylu, emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başladığını belirterek, "Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timinin logoları ile ekiplerin kullanacağı araçların görüntüsüne yer verdi.
Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 2, 2020
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu 🐴🐶🐈
Araçlar hazır 👍
Yakında çalışmalar başlıyor... pic.twitter.com/yCenLBLuxQ
Soylu, şunları kaydetti:
"Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır, yakında çalışmalar başlıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.