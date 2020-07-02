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Bakan Soylu: Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu

İçişleri Bakanı Soylu, emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başladığını belirterek, "Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 02.07.2020
Bakan Soylu: Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timinin logoları ile ekiplerin kullanacağı araçların görüntüsüne yer verdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır, yakında çalışmalar başlıyor."

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