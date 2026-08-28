"Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 78 şüpheli hakkında dava açıldı

Başak Akbulut Yazar
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Hasan Mutlu elebaşılığındaki çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği kaydedildi.
İddianame kapsamında 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli bulunduğu aktarılan açıklamada, "Şüphelilere, 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'imar kirliliğine sebep olma', 'çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından dava açılmıştır." ifadesine yer verildi.