Le Trio Joubran ve Azam Ali, Filistin dayanışması için Türkiye'nin 7 şehrinde sahne alacak Filistinli Le Trio Joubran ile dünya müziğinin önemli isimlerinden Azam Ali, "Dünyaya Barış Çağrısı" sloganıyla düzenlenecek Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Müziğin evrensel dili aracılığıyla barış, dayanışma ve insanlık mesajı vermenin amaçlandığı konser serisi, eylül ayında İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul, Trabzon, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapılacak.

Filistinli üç kardeşten oluşan Le Trio Joubran, udun köklü geleneğini çağdaş müzik anlayışıyla buluşturan çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor. Filistin kültürünün uluslararası alandaki güçlü müzikal temsilcilerinden olan grup, konser serisinde geleneksel ezgileri çağdaş yorumla dinleyiciye aktaracak.

Doğu ve Batı müzik geleneklerini kendine özgü vokal tekniğiyle harmanlayan Azam Ali de konserlerde Le Trio Joubran'a eşlik edecek. İki farklı müzikal yaklaşımın aynı sahnede buluşacağı etkinliklerde, müzik üzerinden ortak bir dayanışma ve barış mesajı verilmesi hedefleniyor.

Konser gelirinin bir bölümü Filistin'e insani yardım olarak aktarılacak

Mavi Marmara iş birliğiyle düzenlenen konser serisi, müzik etkinliğinin ötesinde Filistin'e yönelik bir dayanışma çağrısı olma özelliği taşıyor.

Le Trio Joubran ve Azam Ali'nin Türkiye turnesi 21 Eylül'de İzmir'de başlayacak.

Sanatçılar, 22 Eylül'de Ankara'da, 23 Eylül'de Bursa'da, 24 Eylül'de İstanbul Harbiye'de, 28 Eylül'de Trabzon'da, 29 Eylül'de Şanlıurfa'da ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacak.

Konserlerden elde edilecek bilet gelirlerinin belirli bir bölümü, Mavi Marmara aracılığıyla Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarına aktarılacak.